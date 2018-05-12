Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", так как он использовался сирийской армией для обстрела израильских истребителей. Об этом сообщает ТАСС.

Атакованная установка вела огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их.

Военные оставили без ответов вопросы о том, как они определили, что это был именно комплекс "Панцирь-С1", и какой ракетой он был поражен.

Ранее армейская пресс-служба распространила кадры, на которых, по ее версии, зафиксировано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Армия обороны Израиля во время атаки, направленной против военных объектов Ирана в Сирии, нанесла удар по комплексу SA-22 (так в классификации НАТО именуется "Панцирь-С1".

Как сообщала "Страна", ПВО сирийской армии отражает ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе.

Также "Страна" писала, как журналисты выяснили, кто нанес новый ночной ракетный удар по Сирии.