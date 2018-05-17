На Донбассе продолжается обострение. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и нарушении перемирия.

Штаб Операции объединенных сил заявил, что за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Позиции ВСУ подвергались обстрелу 66 раз в районах Авдеевки, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, Опытного, Водяного, Лебединского, Широкино.

Сепаратисты же заявляют об обстрелах со стороны украинских войск. ВСУ обвинили в обстрелах Донецкой фильтровальной станции, а также окраины Горловки. В последнем случае, как заявляют в "ДНР", есть жертвы среди мирных жителей: погибла женщина 1982 года рождения.

Кроме того, в субботу в "ДНР" заявили, что Вооруженных сил Украины пытались занять новые позиции на горловском направлении, в результате которой якобы девять украинских бойцов погибли и пять были ранены.

"Украинские военные силами до двух взводов попытались выдвинуться из населенного пункта Южное в сторону Никитовского района Горловки, но были остановлены, затем отступили и потеряли одну из высот южнее поселка Чигари", - заявили в Донецке.

Впрочем, на странице Операции объединенных сил в Facebook информация о погибших на Донбассе 12 мая отсутствует.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной и контролируемой. Активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Минские договоренности были нарушены 50 раз, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

По словам источника "Страны" в штабе ООС, подразделения ВСУ действительно предприняли несколько атак в направлении Горловки, Марьинки и поселка Желобок.

"В направлении Горловки был предпринят рейд, для того, чтобы отбить высоту, с которой сепаратисты постоянно обстреливали наши позиции. В Желобке Луганской области и Марьинке Донецкой области также наши подразделения атаковали противника. Это делалось для ликвидации выдвинутых опорных пунктов сепаратистов. Под Марьинкой и Желобком нам удалось отодвинуть опорники противника, под Горловкой рейд пришлось свернуть и отойти с занятых позиций" - пояснил старший офицер ВСУ.

"Страна" связалась с солдатами бригады, бойцы которой принимали участие в этой атаке.

"Мы действительно подошли вплотную к Горловке, но это была обычная вылазка с целью уничтожить опорник противника. Команды закрепляться там не было, мы отошли уже через час. Во время атаки у нас один двухсотый и двое "300" - тяжело раненых. Потом, когда отходили, еще двоих зацепило. Но девяти погибших точно нет", - пояснил боец подразделения.

По словам источников "Страны" в ООС, за прошлую неделю положение на фронте осложнилось. При этом атаки ВСУ, во время которых происходят попытки ликвидировать выдвинутые вперед опорные пункты сепаратистов, скорее "демонстрация силы", а не начало наступления.

"Никто всерьез не закрепляется на отбитых позициях. Идут разовые рейды, с предварительной артподготовкой. Прямых боестолкновений нет – когда занимаем опорник, там уже все уничтожено, а сепары отошли в тыл. Но как только занимаем позицию сепаров, те в ответ насыпают по нам так, что приходится отходить обратно. В свою очередь, сепары тоже потом заходят обратно. Мы обстреливаем – они отходят. Такое длится уже неделю" - рассказал офицер фронтовой бригады ВСУ.

Как сообщала "Страна", канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена ситуацией на Донбассе, где обстрелы каждую ночь и жертвы на утро.

Напомним, что на Донбассе остановили работу пропускного пункта "Марьинка", чтобы избежать провокаций.