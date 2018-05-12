В штате Теннесси сайт избиркома был выведен из строя на час в результате атаки, совершенной с с IP-адреса, зарегистрированного в Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл сообщил, что инцидент произошел во время голосования на первичных выборах 1 мая.

По его оценке, очевидно речь идет о кибератаке, последствия которой были усугублены "подозрительно большим числом иностранных пользователей", запросивших доступ на упомянутый выше сайт.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел", - отметил Болл.

По его словам, запросы на доступ на сайт 1 мая поступили от пользователей из около 100 стран.

Как заверил Болл, кибератака не нанесла ущерба голосованию и подведению его итогов. Сайт не функционировал в течение примерно одного часа после закрытия избирательных участков. Техникам понадобилось дополнительное время, чтобы наладить систему. Выявить источник атаки помогла специальная программа Sword & Shield.

Напомним, 1 мая Республиканская партия определяла кандидата на пост мэра округа Нокс. Им стал Гленн Джейкобс.

Как сообщала "Страна", известный биохакер найден мертвым в камере для депривации в США.

Напомним также, что украинские хакеры взломали тысячи смартфонов приложениями для знакомств и поиска друзей.