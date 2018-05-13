В пятницу, 11 мая, в эфире телеканала ZIK было обнародовано видео разговора беглого нардепа Александра Онищенко с детективом НАБУ Андреем Калужинским, во время которого последний обсуждает возможность сделки с Онищенко.

На самом деле видео, в котором детектив НАБУ просил Онищенко дать им пленки и показания против Мартыненко, было опубликовано на "Стране" год назад. И продемонстрированное сейчас видео - всего лишь отрывок оттуда.

Однако сейчас эта история заиграла новыми красками после заявления главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, что если подтвердится информация о том, что детектив НАБУ предлагал Онищенко сделку со следствием, то этому детективу грозит уголовная ответственность.

Так как согласно УПК, соглашение о признании вины может заключаться или по инициативе прокурора или по инициативе подозреваемого.

"Если такое заявление Онищенко подтверждаются другими доказательствами, то это уголовная ответственность следователей. Так как сделки с подозреваемым и обвиняемым вправе заключать только прокурор", - сказал Холодницкий в интервью "Левому берегу". - То есть если у него есть доказательства, подтверждающие это, то я первый внесу эти данные в ЕРДР. Потому что это является преступлением".

Отметим, что видео слышно, что детектив НАБУ обсуждал с Онищенко детали сделки со следствием.

На видео слышим следующий диалог:

Детектив НАБУ: в посольстве Украины где-то за границей. Там вас точно Потому что Генеральная прокуратура не юрисдикции за рубежом.

Онищенко: Хорошо, проработайте этот момент. Вы же можете подготовить соглашение, чтобы дать юристам? И тогда будем говорить о соглашении.

Детектив НАБУ: Вы готовы возместить 700 млн и отказаться от своей роли на предприятии, на котором всего 150 млн долларов?

Онищенко: Да.

Детектив НАБУ: Если так, я думаю, тогда мы начнем заниматься этим вопросом ... Вы готовы дать показания в качестве подозреваемого по этому делу, находясь, например, в Британии?

Онищенко: Готов.

Детектив НАБУ: Мы договоримся и встретимся в посольстве Украины и там вас официально допросим, ​​вас это устроит?

Онищенко: Да.

Как сообщала "Страна", глава САП считает, что для начала нужно исследовать пленки Онищенко, а также их наличие, чтобы делать оценки.