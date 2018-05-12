В воскресенье, 13 мая, донецкий "Шахтёр" примет "Верес" на поле харьковского стадиона, несмотря на массовое пищевое отравление футболистов ровенского клуба, которые просили о переносе матча.

Напомним, в Премьер-лиге были готовы пойти навстречу клубу. Тем не менее, позже в УПЛ решили, что ситуацию нельзя считать форс-мажором. Об этом сообщает "Трибуна".

"Верес" сегодня автобусом прибыл в Харьков, но уже уехал из города. Примечательно, что клуб отправился домой на автобусе, не дождавшись ответа УПЛ на просьбу о переносе.

Как сообщается на официальном сайте "Вереса", из-за пищевого отравления 9 футболистов "здоровыми на сегодняшний день осталось только 9 игроков", руководство клуба не видит возможности принять участие в матче с "Шахтером", поэтому было принято решение возвращаться во Львов, где базируется команда.

"Верес" обратился в УПЛ с просьбой перенести матч в связи с форс-мажорными обстоятельствами и провести его после последнего тура чемпионата Украины, который будет сыгран 19-20 мая. Также клуб направил письмо в ФК "Шахтер", в котором выразил "надежду на понимание и желание одержать победу в спортивной борьбе".

В свою очередь дирекция УПЛ указала на то, что в списке заявленных футболистов ФК "Верес" находится 63 человека, а до начала матча остается более 24 часов, поэтому приведенные клубом обстоятельства не могут быть признаны форс-мажорными.

"У дирекции УПЛ нет достаточных оснований для переноса матча ФК "Шахтер" Донецк - ФК "Верес" Ровно с 13.05.2018 года на другую дату. Понимая сложность обстоятельств, просим принять все возможные меры для проведения указанного матча в утвержденные дирекцией УПЛ дату и время", - отмечается в сообщении на сайте лиги.

Подробный текст ответа премьер-лиги приведен ниже.

Фото: ua.tribuna.com

Напомним, в случае победы над "Вересом" донецкий "Шахтер" мог завоевать чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

Как сообщала "Страна", форвард Шахтёра Феррейра забил в этом сезоне больше мячей, чем за три предыдущих.

Также "Страна" писала, что выиграв на "Днепр-Арене" футболисты Шахтера установили рекорд Украины.