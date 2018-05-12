Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, в котором конкурсант от Украины Melovin первым выйдет на сцену. Прямая трансляция шоу начнется в 22:00 на каналах UA:Перший и СТБ.

Об этом сообщает Eurovision.ua.

Из второго полуфинала будут выбраны 10 конкурсантов по результатам подсчета голосов телезрителей и Национальных жюри, которые назначаются каждой страной-участницей для голосования в полуфиналах и финале соответственно (система 50/50).

Голосовать во втором полуфинале можно с помощью SMS-сообщений или в мобильном приложении Eurovision App.

Количество SMS с одного номера не должна превышать 20-ти.

Украина не может голосовать за своего представителя.

Услуги доступны для всех сетей GSM на территории Украины.

Линии для голосования будут открыты в течение 40 минут после завершения выступлений всех 26 участников.

Как проголосовать за участника

Чтобы поддержать участника Евровидения нужно отправить SMS на номер 7766 с текстом: ХХ, где ХХ – порядковый номер участника.

Номера для голосования в финале Евровидения-2018:

  • 01 – Украина;
  • 02 – Испания;
  • 03 – Словени;
  • 04 – Литва;
  • 05 – Австрия;
  • 06 – Эстония;
  • 07 – Норвегия;
  • 08 – Португалия;
  • 09 – Великобритания;
  • 10 – Сербия;
  • 11 – Германия;
  • 12 – Албания;
  • 13 – Франция;
  • 14 – Чехия;
  • 15 – Дания;
  • 16 – Австралия;
  • 17 – Финляндия;
  • 18 – Болгария;
  • 19 – Молдова;
  • 20 – Швеция;
  • 21 – Венгрия;
  • 22 – Израиль;
  • 23 – Нидерланды;
  • 24 – Ирландия;
  • 25 – Кипр;
  • 26 – Италия.

Тариф за SMS (все сети GSM) на территории Украины – 5,00 грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ – 7,5%. Только для совершеннолетних.

Как сообщала "Страна", букмекеры в последний день поменяли фаворитов конкурса.

Также "Страна" писала, что Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.

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