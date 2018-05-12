Как проголосовать за участника Евровидения по SMS и через приложение Eurovision App
Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, в котором конкурсант от Украины Melovin первым выйдет на сцену. Прямая трансляция шоу начнется в 22:00 на каналах UA:Перший и СТБ.
Об этом сообщает Eurovision.ua.
Из второго полуфинала будут выбраны 10 конкурсантов по результатам подсчета голосов телезрителей и Национальных жюри, которые назначаются каждой страной-участницей для голосования в полуфиналах и финале соответственно (система 50/50).
Голосовать во втором полуфинале можно с помощью SMS-сообщений или в мобильном приложении Eurovision App.
Количество SMS с одного номера не должна превышать 20-ти.
Украина не может голосовать за своего представителя.
Услуги доступны для всех сетей GSM на территории Украины.
Линии для голосования будут открыты в течение 40 минут после завершения выступлений всех 26 участников.
Как проголосовать за участника
Чтобы поддержать участника Евровидения нужно отправить SMS на номер 7766 с текстом: ХХ, где ХХ – порядковый номер участника.
Номера для голосования в финале Евровидения-2018:
- 01 – Украина;
- 02 – Испания;
- 03 – Словени;
- 04 – Литва;
- 05 – Австрия;
- 06 – Эстония;
- 07 – Норвегия;
- 08 – Португалия;
- 09 – Великобритания;
- 10 – Сербия;
- 11 – Германия;
- 12 – Албания;
- 13 – Франция;
- 14 – Чехия;
- 15 – Дания;
- 16 – Австралия;
- 17 – Финляндия;
- 18 – Болгария;
- 19 – Молдова;
- 20 – Швеция;
- 21 – Венгрия;
- 22 – Израиль;
- 23 – Нидерланды;
- 24 – Ирландия;
- 25 – Кипр;
- 26 – Италия.
Тариф за SMS (все сети GSM) на территории Украины – 5,00 грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ – 7,5%. Только для совершеннолетних.
Как сообщала "Страна", букмекеры в последний день поменяли фаворитов конкурса.
Также "Страна" писала, что Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.