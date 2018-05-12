Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, в котором конкурсант от Украины Melovin первым выйдет на сцену. Прямая трансляция шоу начнется в 22:00 на каналах UA:Перший и СТБ.

Об этом сообщает Eurovision.ua.

Из второго полуфинала будут выбраны 10 конкурсантов по результатам подсчета голосов телезрителей и Национальных жюри, которые назначаются каждой страной-участницей для голосования в полуфиналах и финале соответственно (система 50/50).

Голосовать во втором полуфинале можно с помощью SMS-сообщений или в мобильном приложении Eurovision App.

Количество SMS с одного номера не должна превышать 20-ти.

Украина не может голосовать за своего представителя.

Услуги доступны для всех сетей GSM на территории Украины.

Линии для голосования будут открыты в течение 40 минут после завершения выступлений всех 26 участников.

Как проголосовать за участника

Чтобы поддержать участника Евровидения нужно отправить SMS на номер 7766 с текстом: ХХ, где ХХ – порядковый номер участника.

Номера для голосования в финале Евровидения-2018:

01 – Украина;

02 – Испания;

03 – Словени;

04 – Литва;

05 – Австрия;

06 – Эстония;

07 – Норвегия;

08 – Португалия;

09 – Великобритания;

10 – Сербия;

11 – Германия;

12 – Албания;

13 – Франция;

14 – Чехия;

15 – Дания;

16 – Австралия;

17 – Финляндия;

18 – Болгария;

19 – Молдова;

20 – Швеция;

21 – Венгрия;

22 – Израиль;

23 – Нидерланды;

24 – Ирландия;

25 – Кипр;

26 – Италия.

Тариф за SMS (все сети GSM) на территории Украины – 5,00 грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ – 7,5%. Только для совершеннолетних.

Как сообщала "Страна", букмекеры в последний день поменяли фаворитов конкурса.

Также "Страна" писала, что Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.