Посольство Соединенных Штатов Америки призывает украинских полицейских расследовать нападения на ромов в Украине. Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

При этом в полиции Киева заявили, что ведомство не расследует случай сожжения лагеря ромов на Лысой горе.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор. Он заверил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов, если они не нарушают законы.

Впоследствии киевская полиция все-таки открыла два уголовных производства по факту разгона указанного ромского табора.

Как сообщала "Страна", во Львове полиция открыла дело после пожара в лагере ромов на 9 мая.

Также "Страна" писала о том, как националисты после дня рождения Гитлера сожгли лагерь ромов.