Матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтёр" должен был 13 мая принимать "Верес" на поле харьковского стадиона, могут перенести из-за отравления 9 игроков ровенского клуба.

Об этом сообщает SportArena.

Поединок имеет ключевое значение, так как в случае его позитивного для дончан исхода, они могли досрочно оформить победу в чемпионате за тур до его запланированного календарем финиша.

В Премьер-лиге якобы готовы пойти навстречу клубу. В "Вересе" пока эту информацию не комментируют, но известно, что ровенская делегация уже покинула Харьков и отправилась на поезде во Львов.

Известно, что представители ровенского клуба отправили соответствующее письмо украинским футбольным чиновника и ожидают от организации положительного решения. Примечательно, что перенос матча Шахтер - Верес должен повлиять на время проведения и других поединков.

По регламенту чемпионата поединки двух последних туров должны играться в одно время (ст.9, п.14). Только в случае если они никак не влияют друг на друга в турнирном плане, их можно разнести по времени, но все три матча 31-го тура в первой шестерке имеют взаимное влияние.

Как сообщала "Страна", две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона.

Ранее главный тренер "Вереса" подал в отставку.