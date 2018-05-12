Чемпион мира в легком весе по версии WBA венесуэлец Хорхе Линарес, которому сегодня предстоит встретиться на ринге с украинцем Василием Ломаченко, рассказал о сильных сторонах своего соперника и своих.

Об этом сообщает BBC Sport.

"Он - боец, который сокрушает противника психологически", - отметил Линарес.

Он также предположил, что прежние оппоненты Ломаченко заранее настраиваются на поражение, это и позволяет Василию выиграть.

"Я не думаю о том, что могу проиграть, и не собираюсь проигрывать. Если потребуется, я выстою 15 раундов", - отметил действующий чемпион WBA.

Говоря о сильных качествах и желании перейти на более высокий уровень, он отметил: "Я хочу быть уникальным. Я хочу в элиту, и это начало больших боев для меня. Я больше, сильнее, но у Ломаченко тоже есть свои преимущества, он очень быстрый, очень техничный, он очень умный. Я должен знать, когда использовать и применять свои преимущества над ним".

Как сообщала "Страна", поединок титулованных боксеров пройдет в ночь с 12 на 13 мая на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Боксеры уже прошли процедуру взвешивания.