Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра, который лидирует в споре голеадоров украинского первенства, забил в этом сезоне мячей больше, чем суммарно за предыдущие три. Об этом сообщает Football.ua.

27-летний аргентинский футболист отметился 30-ю голами во всех турнирах, где ему довелось играть в футболке донецкого клуба.



Гол нападающего "Шахтера" Факундо Феррейры в финальном матче Кубка Украины против киевского "Динамо" (2:0) стал для аргентинца в текущем сезоне во всех турнирах тридцатым.

Это на один мяч больше, чем он забил в предыдущих трех сезонах, где он забил 6, 7 и 16 мячей.

В этом сезоне на счету Феррейры 21 гол в Премьер-лиге, 4 – в Кубке Украины, 3 – в Лиге чемпионов и 2 – в Суперкубке Украины.

30 июня 27-летний футболист может стать свободным агентом.

Как сообщала "Страна", Феррейра вошел в топ-25 бомбардиров "Шахтера" за всю историю клуба.

Напомним также, что ранее Феррейра отметил, что в матчах с "Шахтером" "Динамо" больше думает про оборону.