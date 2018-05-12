Служба безопасности Украины не исключает, что массовое отравление учащихся в школе №8 города Черкассы на линейке в честь Дня памяти и примирения может быть диверсией. Об этом сообщает УНН.

"В рамках оперативных мероприятий мы не исключаем такую ​​версию умышленных действий неустановленных лиц, совершивших это преступление", - отметил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос о возможности диверсии.

Уголовное производство по факту отравления школьников черкасской школы расследует Нацполиция.

Напомним, специалисты ГосЧС выявили нарушение законодательства и отдельных показателей качества пищевых продуктов в черкасской школе №8, где отравились 58 человек, и на предприятии, которое поставляло питьевую воду в данное учебное заведение.

Как сообщала "Страна", в больницах Черкасс остаются более трех десятков детей, отравившихся на школьной линейке.