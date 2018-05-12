Синоптик Наталья Диденко опубликовала два метеорологических фото, на которых хорошо видно, как стремительно накрывает территорию Украины циклон, который несет холодные ветры и дожди.

"Сравниваем два спутниковых фото. Первое сделанное утром, второе - вот вечером. Я уже говорила о движении циклона против часовой стрелки. Хорошо видно, что утром циклон закрывал только восточную нашу часть, а сейчас уже вывернулся до Киевщины на западе и зацепил Крым на юге", обращает внимание синоптик.

Фото, сделанное утром 12 мая

Фото, сделанное вечером 12 мая

"На Луганщине холодно, около + 9 + 12 градусов. Завтра холодное и дождливое воздуха охватит значительную часть Украины. У кого еще ясно и тепло, прогуляйтесь хотя бы вокруг дома", предупреждает Диденко.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие сутки Украину накроют холодные дожди с ветром, а также о том, как в Украину придут циклон и облачность, что снизит вероятность заморозков.