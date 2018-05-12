Компания SpaceX произвела успешный пуск ракеты Falcon 9, спроектированной для проведения пилотируемых космических полетов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ракета, взлетевшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, доставила на орбиту бангладешский спутник связи.

Кстати, спутник связи "Бангабанду-1" построила для Бангладеш французско-итальянская компания Thales Alenia Space.

Это новая пятая версия Falcon 9, которая прошла серию модернизаций по сравнению с предыдущей.

Вскоре после пуска первая ступень ракеты вернулась и успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Эта модификация первой ступени может быть использована до десяти раз, что позволит уменьшить стоимость полетов и сократить срок подготовки к пускам.

В общей сложности, SpaceX успешно вернул за Землю 24 ускорителя и повторно использовал 11. Это девятый пуск SpaceX в этом году.

Как сообщала "Страна", ранее SpaceX в последний момент отменила запуск спутника на мысе Канаверал.

Также "Страна" писала о том, что в SpaceX хотят возвращать на Землю и вторую ступень Falcon 9 с помощью парашюта.