Северная Корея окончательно уничтожит свой ядерный полигон в Пхунгери, чей демонтаж начался в первых числах мая, между 23 и 25 числом последнего месяца весны.

Более точные сроки не указаны по причины большой зависимости от погодных условий, но лидер КНДР собирается выполнить свое обещание и ликвидировать стратегический объект до лета.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на северокорейские государственные издания.

"Северная Корея запланировала демонтаж ядерного полигона на время между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Заявление о закрытии полигона прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Снос ядерного полигона, где прошли как минимум 6 ядерных испытаний, предусматривает подрыв всех туннелей, блокирование входов и ликвидацию всех помещений для исследований, условий для наблюдения и охранных постов.

Как ожидается, к наблюдению за закрытием полигона, который представляет из себя сложную систему подземных ходов и шахт под горой Мантап, КНДР допустит иностранных журналистов.

Присутствовать на церемонии смогут журналисты только из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании. Это условие МИД объяснил "ограниченным пространством" на самом ядерном полигоне.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР впервые продемонстрирует международным наблюдателям ядерное вооружение, а также о том, что КНДР И Южная Корея договорились о прекращении 70-летней войны.