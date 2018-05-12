Украинский боксер Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего кума Ломаченко в решающем бою
Сегодня, 12 мая, украинский чемпион Василий Ломаченко выйдет в ринг спорткомплекса Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке против венесуэльца Хорхе Линареса. Прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс"
Поддержать украинского чемпиона и своего кума приехал также легендарный украинский боксер Александр Усик.
Фото двух чемпионов появилось на странице обоих спортсменов в Instagram.
Кстати, накануне боя боксерские эксперты США признали и самого украинца, и его отца и по совместительству наставника Анатолия Ломаченко боксером и тренером года соответственно.
Фото: lomus_17/Instagram
Как сообщала "Страна", Ломаченко и Усик вошли в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News.
Также "Страна" писала, как на свое 30-летие Ломаченко опубликовал видео зажигательного танца с Усиком.