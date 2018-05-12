Сегодня, 12 мая, украинский чемпион Василий Ломаченко выйдет в ринг спорткомплекса Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке против венесуэльца Хорхе Линареса. Прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс"

Поддержать украинского чемпиона и своего кума приехал также легендарный украинский боксер Александр Усик.

Фото двух чемпионов появилось на странице обоих спортсменов в Instagram.

Кстати, накануне боя боксерские эксперты США признали и самого украинца, и его отца и по совместительству наставника Анатолия Ломаченко боксером и тренером года соответственно.

Фото: lomus_17/Instagram

Как сообщала "Страна", Ломаченко и Усик вошли в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News.

Также "Страна" писала, как на свое 30-летие Ломаченко опубликовал видео зажигательного танца с Усиком.