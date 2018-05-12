В Варшаве прооперировали 52-летнего украинца, который 3 мая был избит в населенном пункте Глоскув под Варшавой.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам руководителя консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светланы Крысы, сейчас жизнь Николая вне опасности.

"Он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласия на его прослушивание в качестве свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания", - сообщила она.

Мужчина реагирует кивками головы на вопросы. Врачи отдела нейрохирургии госпиталя подтверждают, что операция проведена успешно.

Семья потерпевшего уже во вторник сможет прибыть в Варшаву, чтобы навестить близкого родственника.

Как сообщила "Страна", в Глоскуве неподалеку польской столицы Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

По данным польских изданий, нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев злоумышленники очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ.

Ранее СМИ сообщали, что состояние жестоко избитого под Варшавой украинца резко ухудшилось. Медики говорили, что образовался тромб, вследствие кровоизлияния в мозг.