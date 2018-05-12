Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность из-за напряженной обстановки на востоке Украины и частых нарушений перемирия.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские издания.

"Мы обеспокоены ситуацией с Украиной. В рамках Нормандского формата, объединяющего ФРГ, Францию, Россию и Украину, мы стремимся добиться имплементации Минских договоренностей", - сказала она в ходе визита в Италию в субботу 12 мая.

По словам Меркель, "каждую ночь происходят нарушения перемирия, и каждый день поступают данные о человеческих жертвах".

Как сообщала "Страна", на Донбассе остановили работу пропускного пункта "Марьинка", чтобы избежать провокаций.

Напомним также, что 9 мая штаб ООС заявил о погибшем военном на Донбассе и о 21 обстреле.