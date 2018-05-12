В Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе между Хорхе Линаресом из Венесуэлы и украинцем Василием Ломаченко. "Страна" будет вести онлайн трансляцию боя.

Прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая). Сам бой Линарес - Ломаченко начнется приблизительно в 5.00-6.00 утра по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал "Интер".

На кону поединка стоит титул чемпиона мира по версии WBA. Это будет первый бой украинца в этой весовой категории (до 61,235 кг).

Напомним, что Ломаченко является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг).

По мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор, украинский боксер – фаворит в поединке с венесуэльцем.

Средние котировки на поединок: победа Ломаченко – 1,07, победа Линареса – 9,00.

Как сообщала "Страна", брат мэра Киева и украинский боксер-супертяж Владимир Кличко также прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Василия Ломаченко.

Как сообщала "Страна", боксеры уже прошли процедуру взвешивания.

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко рассказал о процессе перехода в легкий вес и бое с Линаресом. По его словам, тренировки были расписаны заранее, коррективы внесены незначительные.