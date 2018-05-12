На выходных 12 и 13 мая в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает. Об этом сообщает УНИАН, публикуя карту вероятных осадков в регионах.

В Киеве в субботу 12 мая ожидается без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +21°. В воскресенье, 13 мая, ожидается ливень, +9°...+14°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, +6°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +23°, переменная облачность. В воскресенье ночью +8°, днем +19°, ливень.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье до +15°, дождь.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +11°...+20°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +10°...+19°, без осадков.

Прогноз на 12 мая Фото: УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +1°...+19°.

В Симферополе в субботу без осадков, +8°...+17°. В воскресенье +6°...+17°, пасмурно.

Жителям Мариуполя обещают в субботу переменную облачность, температура ночью +12°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье температура до +20°, пройдет дождь.

В Северодонецке ожидается дождь, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье +8°...+18°, ливень.

Прогноз на 12 мая Фото: УНИАН

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +14°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +1°, днем +12°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +7°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +22°. В воскресенье температура до +20°, дождь.

В Сваляве 12 мая пройдет дождь, +25°, в воскресенье ясно, температура воздуха +5° …+21°.

В Затоке в субботу пасмурно, ночью +11°, днем +20°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +18°.

В Бердянске 12 мая ясно, температура до +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +11° …+19°.

11 мая в 9 часов утра температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре возле Киева 19°.

Напомним, похолодание в Киеве начнется с дождей и шквального ветра.

Как сообщала "Страна", в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды.