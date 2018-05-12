В воскресенье, 13 мая, во всех областях Украины существенно похолодает, синоптики обещают дожди. В большинстве регионов страны температура воздуха составит +15+19 градусов.

"Циклон уже закрутился и накрыл облаками с периодическими дождями наш Восток - фото со спутника", сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра, 13 мая, циклон будет поворачиваться против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина", – отмечает Наталья.

В частности, ожидаются холодные дожди с дневной температурой воздуха +10+17 градусов.

По словам Диденко, в западных областях будет теплее - до +20 градусов.

"В Киеве будет воскресенье с дождем и ветром, максимальная температура воздуха лишь +13...+16 градусов", – отмечает синоптик.

"Одевайтесь не легкомысленно, что-то с длинным рукавом и обувь не из ткани. Кто не любит жару, а любит погулять под свежим дождем - как раз оно. Следующая неделя будет теплее", предупреждает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики грозят Украине резким похолоданием, не исключены заморозки.

Напомним также, что похолодание в Киеве начнется с дождей и шквального ветра.