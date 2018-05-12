Коллекцию произведений искусства миллиардера Рокфеллера продали за астрономическую сумму
Коллекция произведений искусства, которая принадлежала покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 миллионов долларов.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Это самая большая до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекци.
Предыдущий рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.
"Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии", - говорится в сообщении.
Фото: christies.com
Фото: christies.com
Фото: christies.com
Фото: christies.com
Фото: christies.com
Японские тарелки 19 века из коллекции Рокфеллера Фото: christies.com
Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры.
Как сообщала "Страна", Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году. Банковский магнат Рокфеллер и его супруга при жизни потратили сотни миллионов долларов на искусство, медицину и образование. Выручка от торгов на Christie's, по воле завещателей, пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.
Ранее стало известно, кому достанутся деньги умершего Дэвида Рокфеллера.