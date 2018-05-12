Коллекция произведений искусства, которая принадлежала покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 миллионов долларов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это самая большая до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекци.

Предыдущий рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

"Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии", - говорится в сообщении.

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Японские тарелки 19 века из коллекции Рокфеллера Фото: christies.com

Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры.

Как сообщала "Страна", Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году. Банковский магнат Рокфеллер и его супруга при жизни потратили сотни миллионов долларов на искусство, медицину и образование. Выручка от торгов на Christie's, по воле завещателей, пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

Ранее стало известно, кому достанутся деньги умершего Дэвида Рокфеллера.