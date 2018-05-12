NASA отправит на Марс первый мини-вертолет на дистанционном управлении в 2020 году. Об этом сообщили на сайте американского аэрокосмического агентства.

"Наш глава Джим Бриденстайн объявил, что США отправят первый вертолет на Красную планету, как часть исследовательской миссии на Марсе в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает ABC News, вертолет будет управляться дистанционно. Его вес составит 1,8 кг, а размеры не превысят небольшой мяч.

Мини-вертолет спроектирован специально для полетов в разреженной атмосфере Марса, его винт вращается в 10 раз быстрее скорости земных вертолетов.

NASA планирует направить новую экспедицию на Марс летом 2020 года. Целью исследования является оценка пригодности планеты для жизни.

Фото: images.nasa.gov

Как сообщала "Страна", зонд TGO передал на Землю первые снимки Марса, сделанные с орбиты Красной планеты.

Напомним также, что появилось видео, как ученые NASA будут изучать сейсмическую активность Марса.