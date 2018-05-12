Состояние жестоко избитого под Варшавой украинца резко ухудшилось. Медики говорят, что образовался тромб, вследствие кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает "ЕвроПравда".

52-летнего уроженца Тернопольской области 3 мая избили в городке Глоскув возле Варшавы.

"По последним данным, мужчина на волоске от смерти", - говорится в сообщении польских изданий.

Состояние пациента критическое - он не приходит в сознание. Вечером 11 мая его готовили к операции.

Товарищи украинца Андрей и Руслан рассказывают, что после избиения Николая сразу привезли в больницу и сделали томографию, которая показывала, что угрозы жизни нет.

Украинцы вспоминают, что после избиения он еще был в сознании и даже дошел с ними до дома.

Представительница Объединения водных союзов, где работал пострадавший украинец лично настаивает на расследовании дела.

Женщина рассказывает, что в день нападения у Николая был выходной и вместе с друзьями он пошел отдыхать, судя по всему драка произошла на бытовой почве. Товарищи уверяют, тот кто заказал избиение Николая знает, где они живут и раньше часто предлагал работу Николаю и всегда здоровался с мужчинами при встрече.

Причина избиения - ссора между поляком и украинцем. Виновник избиения исчез из городка после избиения Николая.

Сейчас семья пострадавшего пытается приехать в Польшу, но для этого требуют дополнительных документов, срочный загранпаспорт или визы. Работать в Польше украинец начал в марте этого года. В фирме, где мужчина работает, говорят, что Николай на должности мелиоратора (косил траву, обрезал кусты и деревья). Претензий к его работе не было. Сейчас полиция из города Пьясечно разыскивает виновников избиения и открыла уголовное производство, также за развитием дела следит местная прокуратура.

Как сообщала "Страна", журналист "Страны" ездил в Польшу под прикрытием, своими глазами увидев в каких условиях живут и работают наши заробитчане.

Напомним, что троим украинцам грозит 20 лет тюрьмы в Польше за ввоз двухсот кило каннабиса.