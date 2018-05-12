Из-за увеличения поставок газа из России после достройки "Северного потока-2" ФРГ сможет навязывать свою волю соседним странам. Об этом сообщает УНН.

В МИД Украины опасаются, что Берлин сможет "полностью контролировать" Европу.

По словам ​замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к превращению Германии в крупнейший европейский газовый хаб.

"К сожалению, после создания коалиции [в правительстве Германии] мы можем просто говорить о том, что позиция госпожи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель по "Северному потоку-2" не столь категорична. Она понимает все привлекательные стороны существования этого "Северного потока" - фактически весь большой рынок газа будет в Германии. И Германия будет диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны", - сказала Зеркаль.

Она также отметила, что такое господство Германии стоит рассматривать как прямую угрозу безопасности Киева. "Существование этого маршрута поставок газа в Европу через Украину - фактор, гарантирующий невторжение Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что слабо понимают европейцы", - пояснила она свою позицию. Однако появление альтернативы украинскому транзиту "снимает этот предохранитель, и что будет, никто не знает", заявила она.

Строительство "Северного потока-2" с возможным вторжением России в Украину ранее связывал и депутат Верховной Рады, экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, "самое страшное" произойдет тогда, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины для транзита энергоносителей на Запад, так как в этом случае вероятность "прямого вооруженного нападения вырастает в десятки раз".

Как сообщала "Страна", в Польше завели дело из-за незаконного финансирования "Северного потока-2".

Напомним также, что Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.