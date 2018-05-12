В Украине проводники "Укрзализныци" все чаще пытаются подзаработать, сдавая свои или свободные места в поезде попутчикам.

Людей, которым срочно нужно добраться из одного конца страны в другой, предприимчивые сотрудники с легкостью находят на сервисе описка попутчиков BlaBlaCar. Об этом написал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

"Сканерами пользоваться не умеют, но бла-бла каром проводники овладели.
Даже не знаю, это "качество и сервис"? - иронизирует Рудоманов и в качестве примера прикрепляет скриншот из переписки с "водителем" бла бла кара.

Стоимость такой спонтанной поездки обходится недешево: из Киева в Днепр за 8 часов пути поездом предлагают купе за 400 гривен и боковое место за 350 гривен.  

Фото: Александр Рудоманов/Facebook

Как сообщала "Страна", тестовый запуск электронного билета в Киеве перенесли с весны на 14 июля, а полноценный запуск системы состоится этой осенью.

Также "Страна" писала, что проводники украинских поездов будут наблюдать за пассажирами через три видеокамеры.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!