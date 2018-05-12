В Украине проводники "Укрзализныци" все чаще пытаются подзаработать, сдавая свои или свободные места в поезде попутчикам.

Людей, которым срочно нужно добраться из одного конца страны в другой, предприимчивые сотрудники с легкостью находят на сервисе описка попутчиков BlaBlaCar. Об этом написал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

"Сканерами пользоваться не умеют, но бла-бла каром проводники овладели.

Даже не знаю, это "качество и сервис"? - иронизирует Рудоманов и в качестве примера прикрепляет скриншот из переписки с "водителем" бла бла кара.

Стоимость такой спонтанной поездки обходится недешево: из Киева в Днепр за 8 часов пути поездом предлагают купе за 400 гривен и боковое место за 350 гривен.

Фото: Александр Рудоманов/Facebook

Как сообщала "Страна", тестовый запуск электронного билета в Киеве перенесли с весны на 14 июля, а полноценный запуск системы состоится этой осенью.

Также "Страна" писала, что проводники украинских поездов будут наблюдать за пассажирами через три видеокамеры.