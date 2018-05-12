Руководство одесского литературного музея подделывали экспертизу культурных и исторических ценностей. Механизм разоблачили сотрудники СБУ совместно с органами прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты-книговеды музея систематически фальсифицировали заключения искусствоведческих экспертиз раритетных изданий. В частности, древние религиозные книги планировалось вывезти за границу для продажи на аукционах.

Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица музея требовали $400 за экспертизу трех предметов.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей Одесского литературного музея управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации во время получения второй части взятки в сумме $250 за предоставление положительного заключения искусствоведческой экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

Как сообщала "Страна", в Мариуполе осудили двух музейных работниц, передавших в Крым картины Айвазовского и Шишкина.

Напомним также, что утерянный портрет герцога Бекингема кисти Рубенса нашли спустя 400 лет в музее Глазго.