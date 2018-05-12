У лидера запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко провели 24 обыска. Полиграфическая продукция, а также оружие, изъятое во время обыска, отправлены на экспертизу. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "112 Украина".

Грицак напомнил, что после обысков, которые в том числе проходили и у Симоненко дома, его допросили сотрудники СБУ.

"В настоящее время мы работаем с теми материалами, которые собрали во время проведения этих процессуальных действий… Следователи назначили экспертизы полученных материалов, в первую очередь полиграфической продукции, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти)", - отметил Грицак.

По его словам, на экспертизу также направлены предметы, похожие на оружие: автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов.

"После экспертизы изъятые при обыске предметы могут быть приобщены к материалам уголовного производства, и в дальнейшем будут планироваться процессуальные действия с Симоненко", - рассказал глава СБУ.

Как сообщала "Страна", 10 мая Петра Симоненко допросили в СБУ. По информации спикера СБУ Елены Гитлянской, его допрашивали в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109.

Напомним также, что ранее в Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника.