В Кривом Роге на шахте Гвардейская "Криворожского железорудного комбината" произошла авария, погиб один шахтер. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Группа горно-спасателей выехала на место происшествия. Специалисты спускаются в шахту, чтобы высвободить тело погибшего шахтера из-под завалов.

Завал находится на большой глубине.

Как сообщала "Страна", 26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая погиб рабочий, ещё один шахтёр получил травмы. Инцидент произошел в 22:15 на горизонте 1340 метров. Еще один пострадавший на клети был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее на шахте в Донецкой области произошел взрыв метана. Семь горняков пострадали.