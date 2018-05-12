Автомобилистов и прохожих предупреждают о сильных порывах ветра до конца суток в Киеве
В ближайшие сутки с сохранением до конца суток 12 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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