В ближайшие сутки с сохранением до конца суток 12 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре и на востоке Украины синоптики ждут в субботу днем дожди с грозами, а также о том, как в Украину придут циклон и облачность, что снизит вероятность заморозков.