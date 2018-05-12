В Черногории погибла украинка, которая вела бизнес в этой балканской стране. Тело Анастасии Лашмановой полиция нашла в ее квартире в городе Котор. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. В настоящий момент проводятся первоочередные процессуальные мероприятия.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на своей странице в Twitter.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия", - написал он в микроблоге в Twitter в субботу.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

По информации местных СМИ, Лашманова возглавляла ряд компаний, в частности, в отельном бизнесе. Ее активы оцениваются примерно в EUR 105 миллионов.

СМИ сообщают, что женщина несколько лет жила в Черногории, у нее был российский паспорт. По информации некоторых СМИ, за ее активами стоит российский бизнесмен.

Как сообщала "Страна", Анастасия Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель "Мимоза" в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельний комплекс.