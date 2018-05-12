В центре Тбилиси, на площади перед зданием парламента, проходит акция протеста против проведенной силовой операции спецназа в двух ночных клубах, в ходе которой, как утверждают участники акции, посетители подверглись насилию и унижению.

На главной площади грузинской столицы собрались более двух тысяч молодых людей. Они требуют немедленной отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра внутренних дел Георгия Гахарии и полицейских, командовавших специальной операцией.

В ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами.

Ведомство сообщало, что была установлена связь задержанных в "Басиани" и "Галери" восьмерых наркоторговцев с сотрудниками этих клубов.

"Один из задержанных наркодилеров является сотрудником охраны клуба. При обыске в клубе у него были обнаружены наркотики в большом количестве, подготовленные для реализации", - сообщает МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии декриминализировали употребление марихуаны, а также о том, что в Польше разрешили использовать марихуану в медицинских целях.