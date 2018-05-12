Глава СБУ Василий Грицак заявил, что "ДНР" включила в списки на обмен пленными подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом Грицак сообщил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает УНИАН.

"Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана "донецкая сторона" включила в список тех, в ком они заинтересованы в обмене. Это говорит, видимо, о том, для кого он ценен", - сказал он.

Кроме того, Грицак отметил, что прокомментировал смену адвоката Надеждой Савченко. "Это произошло, если я не ошибаюсь, 5 мая... Сейчас взяла себе в адвокаты Александра Шадрина. Эта личность интересна тем, что он защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а также "Топаза" ("антимайдановца" Игната Кромского -Прим.Ред.)", - отметил Грицак.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проверяет данные о возможной причастности российских военных к передаче оружия Владимиру Рубану и Надежде Савченко.

Также мы писали, что ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд в ее день рождения 11 мая. Суд рассмотрит ходатайство 14 мая.