В Ровненской области пьяный отец нанес своему маленькому сыну множественные ножевые ранения. Об этом сообщает полиция области.

Двухлетний малыш получил многочисленные колото-резаные раны во время конфликта пьяных отца и деда. Трагедия произошла в селе Обаров Ривненского района.

Полиция установила, что из-за сильного алкогольного опьянения мужчины не смогли предоставить четких объяснений по поводу того, как именно ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Правоохранители уже задержали 22-летнего отца, который нанес более 10 ударов ножом своему сыну. Выяснилось, что он пьянствовал со своим 45-летний отцом. Ребенок все время находился рядом.

Кода между мужчинами возникла драка, малыш испугался и начал плакать. Сын схватил нож и пытался им ударить отца. Отец малыша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на ребенка и нанес ему многочисленные удары ножом.

20-летней матери во время конфликта дома не было. Девушка ранее уехала в Ровно, чтобы забрать старшего сына из детсада. Ее полицейские разыскали ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка.

Трехлетнего мальчика полицейские позже обнаружили у знакомой. Социальные работники доставили его в дом ребенка.

По факту покушения на убийство начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по ст. 15 п. 2 и по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье грузовик повалил столб на коляску с ребенком, мальчик погиб.

Также полиция поймала пьяного мужчину, который украл ребенка из больницы на Волыни.