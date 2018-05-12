Служба безопасности Украины проверяет данные о возможной причастности российских военных к передаче оружия главе общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану и депутату Верховной Рады Надежде Савченко (внефракционная). Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану", - сказал Грицак.

Он также добавил, что дело Савченко будет расследовано "в разумные сроки" и через несколько месяцев будет передано в суд.

Ранее Луценко сообщил, что украинские следователи установили имена российских военных, которые снабжали Савченко оружием для совершения теракта.

Напомним, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

А 22 марта Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Ее подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая.