В Киеве от клещей обработали всего четыре городских парка. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой".

"Эти мероприятия проводятся с целью минимизации случаев укусов клещами жителей в городских парках и предотвращения возможности возникновения и распространения вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма", - сказано в сообщении.

Так, специалисты КП "Профдезинфекция" провели истребительную (акарицидную) обработку против клещей на территории таких зеленых зон: парк "Муромец" и парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича между проспектом Маяковского и по улице Бальзака в Деснянском районе, Голосеевский парк в Голосеевском районе и парк Нивки в Шевченковском районе.

Также в этом месяце намерены провести зачистку на территории парков "Партизанская Слава" в Дарницком районе и "Победа" в Днепровском районе Киева.

Отметим, что всего в столице более 120 парков.

Ранее "Страна" сообщала, что специалисты предупредили о нашествии клещей в Киеве.

Также в Минздраве рассказали, как уберечься от укусов клещей.