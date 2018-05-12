Брат мэра Киева и украинский боксер-супертяж Владимир Кличко прилетел в Нью-Йорк на бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Поединок состоится в ночь на 13 мая на 20-тысячной арене "Madison Square Garden".

"Страна" будет вести онлайн трансляцию боя.

О приезде Кличко сообщил в своем Instagram российский боксер Сергей Ковалев, который тоже пополнит группу поддержки Ломаченко.

Этот поединок очень важен для украинца, поскольку, в случае победы над венесуэльцем, он завладеет титулом WBA в легком весе и быстрее всех в истории станет чемпионом в трех дивизионах.

Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev

Напомним, британская William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,08. Вероятность успеха Линареса оценивается в 7,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 26,00.