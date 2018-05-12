Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли рассказал о ближайших перспективах Украины о вступлении в ЕС.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Мингарелли отметил, что у Украины пока нет перспектив стать членом Евросоюза.

"Турция – одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС... В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет", - сказал он в ходе "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы".

Со слов Мингарелли, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - подчеркнул дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что Мингарелли призвал Раду прекратить торможение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также Мингарелли напомнил, что Украина может и потерять безвизовый режим.