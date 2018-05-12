Мать российской певицы Юлии Самойловой, которая не попала в финал Евровидения, прокомментировала провал дочери в Португалии. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Рита Самойлова считает виновными в дочки поражении "людей, которые вместо поддержки присылали ей только негатив".

"Когда мы встретись, она уже не плакала, - рассказала мать певицы. - Конечно, все были сильно расстроены. Мы до сих пор ощущаем сильный шок и все подавлены. Завтра утром мы возвращаемся в Москву".

По ее словам, в клип дочери "никто не вложился".

"После Евровидения у нас осталось миллион "Почему?". Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну? Почему на нее обрушилось столько негатива? Есть даже впечатление, что эти высказывания были специально проплачены", - заявила Рита Самойлова.

Она добавила, что Юлию Самойлову "сломила" волна хейтерства в интернете.

"Юля была сломлена еще до выступления. Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в Интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году ее все поддерживали. А в этом льется один негатив. Так что все уже знали, что девочка едет на Евровидение сломленная", - рассказала она.

Что же касается самой 29-летней Юлии, то свой результат на конкурсе она считает "ужасом-ужасом". И с решением жюри и зрителей не соглашается.

"Ну, считаю, что в финал мы уже точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Но это уже не важно. Получилось так, как получилось", - отметила Юлия Самойлова.

Напомним, вечером 12 мая в Лиссабоне пройдет грандиозный финальный концерт ежегодного песенного конкурса Евровидение-2018. В мероприятии примут участие представители 26 стран.

Мы писали, как проголосовать за понравившегося участника.

"Страна" будет вести онлайн трансляцию финала Евровидения-2018 в Лиссабоне.