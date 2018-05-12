Букмекеры дали новый прогноз на победителя Евровидения-2018.

Об этом сообщает сайт Eurovisionworld.

Согласно новым данным победителем в финале песенного конкурса станет участница от Кипра Элени Фурейри.

Также в первую тройку войдут Нетта Барзилай из Израиля - второе место. Артистка из Ирландии Райан О'Шонесси окажется на третьем месте, ранее это место отдавали дуэту из Франции.

Представителю от Украины Melovin прогнозируют все тоже 20-е место.

Финал Евровидения-2018 состоится сегодня, 12 мая, в Лиссабоне.

Фото: eurovisionworld.com

Ранее букмекеры делали иные ставки. Так, норвежскому певцу Александру Рыбаку обещали второе место на "Евровидении - 2018", но теперь же артист опустился на порядок ниже.

Напомним, что организаторы Евровидения в Португалии назвали лучший текст песни.

Также Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.