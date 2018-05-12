Известный шансонье Шарль Азнавур был экстренно госпитализирован в городе Ним на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

93-летний певец упал, находясь в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции. Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Шарль Азнавур - французский шансонье армянского происхождения, композитор и поэт. 93-летний Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Напомним, в конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия. После этого он вернулся в Париж и его самочувствие нормализовалось.

Также сообщалось, что певец Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт. Артиста срочно госпитализировали.