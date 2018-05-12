За прошлый год свыше полторы тысячи киевлян сменили свои имена. Об этом сообщает Главное управление юстиции столицы.

Всего за 2017 год 1 тысяч 554 киевлян обрели новые имена.

Отмечается, что Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав изменили имена на Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон.

Среди женщин такие изменения: Ольгу, Наталью, Оксану, Ларису, Марию, Евгению, Юлианну, Юлию, Лилию, Лидию, Людмилу, Ирину, Екатерину теперь будут звать Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна.

Две женщины выбрали себе одинаковое имя – Рина.

Отмечается, что киевлянин, который в 2011 году официально стал Джеймсом Бондом, в 2017 году вернул себе свою фамилию и имя.

По статистическим данным, экзотические имена себе выбирали киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения.

Фото: facebook.com/JusticeKyiv

Ранее "Страна" сообщала, что NASA предлагает жителям Земли отправить свои имена на Солнце.

Также принц Уильям пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына.