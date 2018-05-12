Бывшему премьер-министру Италии 81-летнему Сильвио Берлускони сняли запрет на участие в выборах. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Надзорный суд Милана снял ранее действовавший запрет на участие в выборах. Решение вступило в силу немедленно.

Таким образом, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.

Отметим, что Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях.

В итоге, экс-премьер он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в 2018 году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.

Ранее "Страна" сообщала, что Берлускони может выкупить обратно легендарный клуб "Милан".

Также бывшая жена Сильвио Берлускони вернет ему миллионы алиментов.