Берлускони суд разрешил снова участвовать в выборах
Бывшему премьер-министру Италии 81-летнему Сильвио Берлускони сняли запрет на участие в выборах. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Надзорный суд Милана снял ранее действовавший запрет на участие в выборах. Решение вступило в силу немедленно.
Таким образом, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.
Отметим, что Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях.
В итоге, экс-премьер он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в 2018 году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.
Ранее "Страна" сообщала, что Берлускони может выкупить обратно легендарный клуб "Милан".
Также бывшая жена Сильвио Берлускони вернет ему миллионы алиментов.