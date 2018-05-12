До конца суток 12 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию синоптиков.

В мэрии напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Северо-восточный циклон, который сопровождается сильным ветром, принесет в Киев дожди и похолодание.

"В воскресенье. Циклон. Везде дожди и холодина, + 10 + 17. На Западе до +22. Нюансы. Порывистый ветер. Заморозки. Возможны грунтовые небольшие на Востоке, однако облачность циклона существенно уменьшит и эту возможность. В Киеве. Суббота - сухо, +20, вечером дождь. Воскресенье - циклон, дождь, + 12 + 14. Потеплеет со вторника", - написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Фото: wetteronline.de

Как сообщала "Страна", синоптики грозят Украине резким похолоданием, не исключены заморозки.