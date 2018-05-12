В США разразился скандал из-за неуместной шутки помощницы президента США Дональда Трампа Келли Сэдлер.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во во время внутреннего совещания в Белом доме, где Сэдер пошутила над больным раком сенатором Джоном Маккейном.

В это время в Белом доме как раз обсуждался вопрос о назначении главой ЦРУ Джины Хаспел. При этом помощница Трампа отметла, что позиция сенатора Маккейна не имеет значения, поскольку он "все равно умирает".

Известно, что позже Сэдлер извинилась перед дочерью Маккейна за свои слова.

Напомним, что в прошлом году у Маккейна обнаружили агрессивную форму рака мозга. Он выступал против кандидатуры Хаспел из-за ее предполагаемого участия в программе пыток.

Ранее "Страна" сообщала, что Маккейн призвал к кибератаке против России, но заявил, что "ненависти не испытывает".

Также Маккейн заявил, что предоставление летального оружия Украине - это к миру.