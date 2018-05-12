Поздно вечером 12 мая в Лиссабоне пройдет грандиозный финальный концерт ежегодного песенного конкурса Евровидение-2018. В мероприятии примут участие представители 26 стран.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика.

Фото: ESCXTRA.com

Где смотреть

Евровидение 2018 будут транслировать телеканалы UA:Первый и СТБ. Начало эфира в 22.00.

Комментировать финал на UA: Первый будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и победительница Евровидения 2016 Джамала. На телеканале СТБ комментатором будет Сергей Притула.

Как голосовать

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения 2018, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире или с помощью мобильного приложения "Телепортал".

Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Два года назад на Евровидении изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

12 баллов – песня, что получила высшую оценку;

10 баллов – песня, которая занимает второе место;

8 баллов – песня, занявшая третье место;

7 баллов – четвертое место и так далее.

"Страна" будет вести онлайн трансляцию финала Евровидения-2018 в Лиссабоне.

Также мы писали, что конкурсант от Украины Melovin на "Евровидении-2018" рассказал, что намерен взять первенство в Лиссабоне, чтобы привезти конкурс в Украину себе на родину в Одессу.