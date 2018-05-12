Стало известно, сколько за апрель заработал президент Петр Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

В Государственном управлении делами сообщили, что за апрель глава государства заработал 28 тысяч гривен.



"Заработная плата Президента Украины Порошенко П. А. за апрель 2018 года начислена в размере 28 000 гривен и после выплаты обязательных налогов и сборов перечислена на благотворительные цели в соответствии с поданным заявлением", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начисленной зарплаты выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, соответственно на благотворительность перечислено 22 540 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что новый глава НАПК Мангул получил первую зарплату за апрель.

Также на среднюю зарплату в этом году можно купить на 50 кило сала меньше, чем в прошлом.