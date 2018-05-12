В воскресенье, 13 мая, часть улиц Киева перекроют из-за проведения Евромарафона. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Третий ежегодный Kyiv Euro Marathon состоится с 8:00 до 15:30. Старт забега пройдет на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной (Северные ворота, НСК "Олимпийский").

Сообщается, что маршрут пройдет по улицам: Саксаганского — Шота Руставели — Жилянская — Большая Васильковская до станции метро "Лыбидская". Там марафонцы развернутся перед улицей Ивана Кудри и направятся через улицы Большая Васильковская и Физкультурная к финишу на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

Всего таких кругом будет семь – каждый по шесть тысяч метров.

Кроме того, 13 мая 06:30 до 17:00 ограничат движение на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ограничат автомобильное движение по мосту Метро и эстакаде Южного мостового перехода.

Также в Киеве ограничат движение в Днепровском районе.