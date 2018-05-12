Президент Петр Порошенко уравнял денежные выплаты за гибель иностранцев и украинцев в рядах армии.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно закону теперь уравниваются выплаты единовременного пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

"Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ", - сказано в сообщении.

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