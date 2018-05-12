Фура DAF снесла электрический столб на проспекте Лобановского в Киеве. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный".

ДТП произошло около 12:10 на спуске проспекта Лобановского водитель грузовика DAF на полной скорости снес столб и залетел на тротуар.

Сам водитель получил травмы ноги, которые не угрожают жизни, находится в шоковом состоянии, как произошло ДТП объяснить не может.

Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ

"На месте работают врачи скорой и патрульные. Ожидают СОГ. Образовался затор", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье в Хусте грузовик повалил столб на коляску с ребенком, 1,5-годовалый мальчик погиб.

Также мы писали, что на Броварском проспекте в Киеве Daewoo Matiz с двумя дамами в салоне дважды перевернулась и вылетела на встречную полосу.