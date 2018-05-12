Украинский консул выехал в российский Ейск для выяснения обстоятельств задержания рыбаков из Бердянска с требованием немедленно освободить их. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

"Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", - сообщил Кирилич.

Ранее в ГУ ГосЧС в Запорожской области сообщили, что пограничники РФ в городе Ейск задержали двух пропавших на днях в Азовском море украинских рыбаков.

51-летний и 21-летний мужчины, жители Бердянска, 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы на севере Азовского моря и не вернулись.

Также сообщалось, что в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд", которое Госпогранслужба Украины 25 марта с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Херсонский горсуд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля Горбенко освободили из-под стражи.